В Судане неизвестные вооруженные люди задержали ряд министров, премьера держат под домашним арестом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / sari omer
В Судане группа неизвестных вооруженных людей захватила ряд членов правительства страны. Премьер-министра Абдаллу Хамдока держат под домашним арестом.
Об этом пишет Reuters.
Сейчас официального подтверждения и комментариев от военных в Судане не поступало. Телевидение в стране работает в обычном режиме, но, по данным местных, интернет в столице страны отключили.
Неизвестные задержали четырех министров и поместили Хамдока под домашний арест после того, как представители гражданского правительства Судана призвали жителей страны выйти на улицы, чтобы противостоять попыткам военного переворота.
Кроме Хамдока и министров, СМИ сообщают и о задержании ряда губернаторов и руководителей политических партий.
В Судане в последнее время продолжается напряженность между военными и гражданскими группами, которые не могут поделить власть после того, как в 2019 году сбросили с поста диктатора Омара аль-Башира. Сторонники одних и других устраивают протесты и обвиняют друг друга в захвате власти. В прошлом месяце попытка очередного госпереворота провалилась.
- Бывшего президента Судана Омара аль-Башира, который руководил страной почти 30 лет, разыскивал Международный уголовный суд. Однако протестующие, которые сбросили его с поста во время митингов 2019 года, отказались передавать диктатора в МКС. Через некоторое время транзитная власть все же дала согласие на выдачу экс-президента Международному суду, но после того, как против него завершат расследование внутри страны. 11 августа власти Судана согласились передать Международному уголовному суду бывшего диктатора Омара аль-Башира.