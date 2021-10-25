В Судане неизвестные вооруженные люди задержали ряд министров, премьера держат под домашним арестом

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Flickr / sari omer

В Судане группа неизвестных вооруженных людей захватила ряд членов правительства страны. Премьер-министра Абдаллу Хамдока держат под домашним арестом.

Об этом пишет Reuters.

Сейчас официального подтверждения и комментариев от военных в Судане не поступало. Телевидение в стране работает в обычном режиме, но, по данным местных, интернет в столице страны отключили.

Неизвестные задержали четырех министров и поместили Хамдока под домашний арест после того, как представители гражданского правительства Судана призвали жителей страны выйти на улицы, чтобы противостоять попыткам военного переворота.

Кроме Хамдока и министров, СМИ сообщают и о задержании ряда губернаторов и руководителей политических партий.

В Судане в последнее время продолжается напряженность между военными и гражданскими группами, которые не могут поделить власть после того, как в 2019 году сбросили с поста диктатора Омара аль-Башира. Сторонники одних и других устраивают протесты и обвиняют друг друга в захвате власти. В прошлом месяце попытка очередного госпереворота провалилась.