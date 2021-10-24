В Мраморном море столкнулись два судна. Одно из них шло из Украины

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В Мраморном море у берегов провинции Чанаккале в Турции, столкнулись два грузовых судна, одно из которых шло из украинского порта «Южный» в Китай.

Судно Benitamou перевозило чугунную руду, а BC Vanessa везло пшеницу из Болгарии в Египет, пишет местное издание Hürriyet.

Оба судна двигались в направлении пролива Дарданеллы. Столкновение произошло во время приближения к месту якорной стоянки, где суда ожидают получения разрешения для прохождения пролива. Авария произошла из-за густого тумана, который ограничил видимость.

В результате столкновения судно Benitamou, которое ходит под флагом Панамы, получило повреждения, из-за чего в трюмы начала поступать вода.

К месту аварии прибыли буксиры Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15, а также катера KEGM-0 и SEREN-2, принадлежащие Главному управлению береговой безопасности Турции. В результате аварии никто не пострадал.