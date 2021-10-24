«Издевательство на грани садизма». РФ прокомментировала решение США отнести россиян к «бездомным нациям»
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- София Телишевская
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Никита Кочук / ДИП МИД РФ
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США превратили процедуру получения визы для россиян в «настоящий ад и садизм». Так она прокомментировала то, что Госдеп США отнес россиян к категории «бездомных национальностей».
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства в социальных медиа.
«Прочитала, что Госдепартамент США внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности». Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — написала она.
Захарова обвинила американских дипломатов в том, что они якобы «годами разрушали не ими созданную систему» предоставления консульских услуг в России. По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурном обмене, а о большем — это «удар по семьям и родственникам».
В перечне «бездомных», кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В дальнейшем для получения визы россиянам нужно обращаться в посольство США в Варшаве (Польша).
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