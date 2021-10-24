Кремль: Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО, но «минимизирует» последствия этого

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако сможет «минимизировать последствия» присоединение Украины к Альянсу.

Об этом сообщает РБК.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что продолжайся и дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — сказал он журналистам.

Также Песков заявил, в разрыве отношений между Россией и НАТО «нет ничего страшного», поскольку Альянс изначально якобы был настроен враждебно к РФ.

«Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока», — резюмировал Песков.