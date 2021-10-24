Госдеп США отнес россиян к категории «бездомных национальностей»

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Государственный департамент США отнес россиян, которые хотят оформить американскую визу, к категории граждан «бездомных национальностей».

Об этом говорится в визовой инструкции Госдепа.

К «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities) относят граждан из тех стран, в которых США не имеют своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая ситуация, из-за которой американские дипломаты не могут выполнять свои функции.

В перечне «бездомных», кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Документ предписывает россиянам обращаться в посольство США в Варшаве (Польша) в случае необходимости получить визу.