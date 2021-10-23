В Украине возобновил работу один из трех крупнейших заводов, которые производят медицинский кислород
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Евгений Малолетка
В Украине после временной остановки возобновил работу кислородный завод в одном из западных регионов.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».
По словам министра, одновременно фактически остановились три завода, два из которых пошли на плановые регламентные работы на 10-15 дней, из-за чего некоторые больницы почувствовали нехватку кислорода.
Этот период министр назвал «напряженной ситуацией» для системы здравоохранения, из-за чего министерство даже заявило о закупке медицинского кислорода в Польше для тяжелобольных.
- 21 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что в Украине остановились два основных производителя медицинского кислорода, из-за чего Минздрав экстренно ищет альтернативные поставки.