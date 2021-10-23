Советник министра энергетики объяснила, выгодно ли Украине прокачивать дополнительные объемы газа в Европу со скидкой для России

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль назвала разумной предложение Владимира Зеленского предоставить России 50% скидку для дополнительного транзита газа в Европу.

Впрочем она отметила, что для транспортировки в Европу дополнительных объемов газа через ГТС Украины на специальных условиях понадобится совместная работа НКРЭКУ, Оператора ГТС Украины и НАК «Нафтогаз».

«Именно они могут срочно определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа по газотранспортной системе Украины в страны Европейского Союза на период отопительного сезона 2021—2022 годов», — отметила дипломат в интервью «Радио Свобода».

«Я думаю, что это сейчас очень умный ход. Потому что это действительно сделано, чтобы помочь Европе и Украине пройти эту критическую зиму. На самом деле скидка предложена всем, кто готов поставлять через Украину газ сверх законтрактованных объемов. И Украина готова предоставить дополнительные объемы в тех пределах, в которых способна прокачать украинская газотранспортная система», — отметила советник министра.

Она объяснила, что такой шаг должен повлиять на наличие газа на европейском рынке, на цены и на возможность прохождения зимы.

«Уровень газа в европейских газовых хранилищах находится на 86% от обычной нормы. А уровень газа в хранилищах «Газпрома» — это 25%. И если «Газпром» действительно понимает, что у него есть газ и это не просто слова, то у них есть возможность заполнить свои газовые хранилища и также обеспечить Европу тем газом, который они говорили, что готовы качать через «Северный поток — 2», и не шантажировать этим Европу», — отметила Зеркаль и добавила, что это может стать грамотным шагом перед саммитом «Большой двадцатки», который должен пройти 30—31 октября.

На вопрос, выгодно ли Украине прокачивать большие объемы газа по дешевому тарифу, Зеркаль ответила, что «это решение больше о политике, чем об экономике, поэтому в данных обстоятельствах, это вопрос балансировки интересов».

«Действительно «Нафтогазу» придется потратить определенные деньги, которые они могли бы получить, но эти средства все равно останутся в Украине — их получит Оператор газотранспортной системы», — отметила Зеркаль.

Напомним, Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по «специальным условиям».