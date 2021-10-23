Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных
- Автор:
- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток» и пресс-центр штаба ООС.
После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в больницу, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.
В общем оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. Также в направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- Вооруженный конфликт на Донбассе длится с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Она до сих пор формально действует, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами.