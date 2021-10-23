Зеленский ответил на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский просит главу Верховной Рады и премьер-министра рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за «принудительную вакцинацию» и выплате компенсаций за возможные негативные последствия после прививки.

Об этом говорится в ответе главы государства на петицию «Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию», которая набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Зеленский отметил, что принятие законов входит исключительно в полномочия парламента и напомнил, что согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

«При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины», — отметил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что в соответствии с законом распространение опасных инфекций предусматривает обязательные профилактические прививки среди работников отдельных профессий, а в случае обострения ситуации такие прививки могут проводиться на отдельных территориях и объектах.

Напомним, за сутки 22 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 483 человека.