На Украину надвигается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют ночью до -9 °С
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pixabay / Ebowalker
В ближайшие три дня в Украине ожидается значительное похолодание, местами температура снизится до -9 °С.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Синоптики прогнозируют небольшую облачность, из-за антициклона 24—26 октября будет преобладать сухая погода, осадки возможны лишь в воскресенье на Приазовье, зато украинцы почувствуют существенное понижение температуры воздуха, особенно ночью.
Так, в воскресенье, 24 октября, ночью будет 0...+5 °С, днем +6...+11 °С, в южной части ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.
В начале следующей недели, 25—26 октября, ночью прогнозируют -1...-5 °С, в Карпатах и восточных областях -6...-9 °С, днем +3...+8 °С, на Закарпатье +9...+14 °С.
Ветер преимущественно северо-западный, 5—12 м/с.
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