В Киеве стартовал отопительный сезон. За сутки к теплу подключат 9% жилого фонда

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В Киеве начали подключение зданий к теплу, поскольку в ближайшее время синоптики прогнозируют значительное похолодание.

До конца суток специалисты должны подать тепло 9% жилого фонда, сообщает пресс-служба КГГА.

«Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже +8 °С. Сегодня до конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания «Киевтеплоэнерго», — говорится в сообщении.

Учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября. По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) больниц.

Дома, короые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

В целом подключение домов к теплу продлится 7 дней, поскольку в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей.

Учитывая это, включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно, так как резкое увеличение тепловой нагрузки — температуры теплоносителя и давления — может привести к аварийным повреждениям.

В КГГА напоминают, что несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП «Киевтеплоэнерго» для категории «население» повышаться не будут. Так, уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд.