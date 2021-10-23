В Киеве зарегистрировали первый осенний температурный рекорд

Новости

Łukasz Łada / Unsplash

В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени — ночь на 22 октября оказалась самой теплой за последний 141 год.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, ночью столбики термометров не опустились ниже +12 °С, что на 1 градус теплее, чем было в 1889 году.

В то же время, климатическую норму 1991—2020 годов этот показатель превышает ее на 8,5 градуса.