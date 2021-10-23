В Киеве зарегистрировали первый осенний температурный рекорд
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Łukasz Łada / Unsplash
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени — ночь на 22 октября оказалась самой теплой за последний 141 год.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, ночью столбики термометров не опустились ниже +12 °С, что на 1 градус теплее, чем было в 1889 году.
В то же время, климатическую норму 1991—2020 годов этот показатель превышает ее на 8,5 градуса.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем те, которые сейчас происходят в Европе. При повышении температуры на один градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.
- В начале августа 2021 года ООН обнародовала доклад Межправительственной группы экспертов по климату. Авторами отчета стали 234 эксперта из 66 стран мира. В документе отмечается, что изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, к тому же этот процесс становится все более интенсивным. Некоторые из тенденций уже необратимы.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, лето-2021 стало вторым самым жарким в Киеве за последние 140 лет, превысив климатическую норму на 1,9 градуса.