Соратника адвоката Трампа Льва Парнаса признали виновным в финансовых махинациях и вмешательстве в выборы в США

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Суд США признал американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, который близок к бывшему адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.

Об этом сообщают Associated Press и Reuters.

Парнас был признан виновным по всем шести пунктам обвинения, обвинительный приговор объявили 22 октября.

Речь идет об использовании средств гражданина России Андрея Муравьева для финансирования избирательных кампаний в США (иностранцам запрещено финансировать политические кампании), в частности, кандидатов в тех штатах, где можно было получить лицензию на выращивание рекреационной марихуаны.

Также Парнас был признан виновным в совершении незаконных партийных пожертвований от имени других лиц. Согласно материалам дела, Парнас и его партнер — еще один выходец из Украины Игорь Фруман, который ранее частично признал свою вину, сделали незаконные пожертвования через юридическое лицо в 2018 году, в частности, $325 тысяч на организацию кампании America First Action, которая выступала за переизбрание Дональда Трампа в 2020 году.

Кроме этого, в причастности к использованию денег российского бизнесмена для политических пожертвований в США был признан виновным еще один украинец Андрей Кукушкин, соратник Муравьева.

Прокуратура требовала немедленно взять Парнаса и Кукушкина под стражу, сославшись на опасность побега, но судья разрешил им остаться на свободе под залог до вынесения приговора.

Адвокаты Парнаса собираются обжаловать приговор и уверяют, что деньги Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию.

Приговор Кукушкину объявят 16 февраля, дата оглашения приговора Парнасу пока неизвестна, поскольку в отношении него возможно еще одно судебное разбирательство по отдельному обвинению в мошенничестве.