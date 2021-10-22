СНБО: Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубов газа

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Офіс президента України / Facebook

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны украинские власти и НАК «Нафтогаз Украины» решили предоставить Европе дополнительные 55 млрд кубов газа в год. Также Украина поможет Молдове с поставками газа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Приняли следующее: Кабмину вместе с «Нафтогазом» определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубов в год», — сказал Данилов.

Он пояснил, что сегодня Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа. По его словам, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.

Также Данилов уточнил, что Молдове объем газа предоставят не за деньги, поскольку Кишинев обязуется позже вернуть весь заимствованный объем.

«Мы заинтересованы, чтобы в Молдове был газ, так как некоторые украинские территории обеспечиваются газом из Молдовы», — отметил секретарь.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию La Libre предложил защитить Европу от тарифного шока на энергоносители. Для этого, по словам главы государства, необходимо увеличить транзит газа через украинскую территорию.

«Мощностей по прокачке газа через Украину достаточно, чтобы не только нормализовать ситуацию, но и защитить Европу от тарифного шока в ближайшие годы», — сказал Зеленский.