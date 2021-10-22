Усиление карантина увеличило спрос на вакцинацию. До конца года Украина получит еще 16 млн доз Pfizer и Moderna

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Попадание сразу нескольких областей в «красную» зону карантина увеличило спрос на вакцинацию, только за минувшие сутки прививки получили почти 270 тысяч человек. Прививочная инфраструктура выходит на свои максимальные мощности, но препаратов достаточно, чтобы не прерывать процесс.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу «Дом».

«Уже третий день подряд мы бьем рекорды по количеству проведенных прививок. Каждая проведенная вакцинация — это защищенная жизнь, и это действительно хорошие новости», — отметил главный санврач.

По его словам, риска недостатка вакцин или прерывания вакцинальной кампании в Украине нет. Кроме того, ожидаются новые поставки препаратов, в частности 15 млн доз вакцин Pfizer до конца года.

Кроме того, ожидаются поставки вакцин в рамках инициативы COVAX. Скорее всего, это будет вакцина Moderna.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас 70% вакцин были закуплены за бюджетные средства, а еще 30% предоставлены в рамках инициативы COVAX.

«Важно то, что несмотря на значительную поддержку мира в рамках инициативы COVAX, сегодня Украина способна полностью обеспечить потребности своего населения за счет бюджетных средств, 70% вакцин, потребленных или имеющихся в Украине уже сегодня, — закуплены за бюджетные средства. И это при том, что я разорвал контракты с производителями, которые не соблюдают договорных обязательств», — заявил Виктор Ляшко.

Он отметил, что все вакцины, имеющиеся в Украине, являются безопасными, эффективными и включенными в перечень ВОЗ для экстренного применения.

По его словам, до конца года Украина гарантированно должна получить еще как минимум 16 миллионов доз вакцины против коронавирусной болезни.