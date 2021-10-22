Евросовет утвердил дату саммита «Восточного партнерства». Встреча состоится 15 декабря в Брюсселе

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Главы государств и правительств ЕС на встрече в Брюсселе утвердили дату проведения саммита «Восточного партнерства» — мероприятие состоится 15 декабря этого года.

Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.

«Европейский Совет обсудил подготовку к саммиту «Восточного партнерства», который состоится 15 декабря 2021 года. Отношения ЕС с этим регионом продолжают играть ключевую стратегическую роль», — говорится в документе.

Также во время саммита главы государств и правительств рассмотрели вопросы соблюдения верховенства права в странах ЕС, меры реагирования на резкий рост цен на энергоносители и координацию борьбы с COVID-19.

Саммит «Восточного партнерства» — это инициатива ЕС, направленная на укрепление связей с шестью странами: Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. В этом году Киев, Тбилиси и Кишинев, которые уже имеют соглашения об ассоциации с ЕС, создали «Ассоциированное трио». В то же время в Брюсселе довольно осторожно относятся к этой инициативе, потому что не хотят раскола «Восточного партнерства».

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа выступил за то, чтобы Украину, Грузию и Молдову полностью интегрировать во внутренний рынок Евросоюза, и призвал обсудить этот вопрос на саммите «Восточного партнерства».