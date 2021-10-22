Вакцинированный экс-министр Аваков заразился коронавирусом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Гонтар Владимир / УНИАН
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции», — написал экс-министр.
Также Аваков заверил, что болезнь проходит без тяжелых симптомов.
«Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книги. Я в порядке», — добавил он и выложил фото с лимонами и имбирем.
- 13 июля Аваков подал в Раду заявление об отставке. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перед заседанием парламента рекомендовал нардепам самостоятельно определиться относительно увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку. Он пробыл на посту министра внутренних дел с 2014 года — более 7 лет.
- Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился.
- 16 июля Рада назначила Монастырского новым главой МВД.