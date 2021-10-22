Вакцинированный экс-министр Аваков заразился коронавирусом

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Гонтар Владимир / УНИАН

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции», — написал экс-министр.

Также Аваков заверил, что болезнь проходит без тяжелых симптомов.

«Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книги. Я в порядке», — добавил он и выложил фото с лимонами и имбирем.