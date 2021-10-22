В СИЗО заключенным разрешили платные телефонные разговоры и интернет. Стоимость услуг в различных областях будет отличаться
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Gilles Lambert / Unsplash
В ряде следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний Украины запустили новую услугу для заключенных — платные телефонные разговоры и пользование интернетом.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Как отмечается, все разговоры заключенных автоматически записываются, а контент, который разрешено просматривать в интернете, ограничивается.
В Минюсте заявили, что благодаря этому нововведению снизится количество свиданий, что важно в условиях пандемии, в то же время заключенные смогут общаться с родными, поэтому права человека не будут нарушены.
В то же время в министерстве считают, что нововведение поможет бороться с коррупцией на «контрабандных» телефонах, а также пополнить средства спецфонда.
Уже известны расценки на услуги в учреждениях в разных регионах Украины:
«Киевский следственный изолятор»
- 15 минут разговора — 10 гривен;
- телефонные разговоры в месяц — 345 гривен;
- 15 минут интернета — 16 гривен;
- интернет в месяц (планшет) — 575 гривен.
«Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)»
- 15 минут разговора — 17,5 грн;
- телефонные разговоры в месяц — 1070,6 грн;
- 15 минут интернета — 32,5 грн;
- интернет в месяц (планшет) — 282,6 грн.
«Харьковский следственный изолятор»
- 15 минут разговора — 14,63 грн;
- телефонные разговоры в месяц — 487,52 грн;
- 15 минут интернета — 6,9 грн;
- интернет в месяц (планшет) — 228,6 грн.
«Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8)»
- 15 минут разговора — 4 гривны;
- телефонные разговоры в месяц — 690 гривен;
- 15 минут интернета — 4 гривны;
- интернет в месяц (планшет) — 685 гривен.
«Хмельницкий следственный изолятор»
- 15 минут разговора — 7 гривен;
- телефонные разговоры в месяц — 863,3 грн;
- 15 минут интернета — 3,3 грн;
- интернет в месяц (планшет) — 407,5 грн;
«Одесский следственный изолятор»
- 15 минут разговора — 9,11 грн;
- телефонные разговоры в месяц — 662,4 грн;
- 15 минут интернета — 7 гривен;
- интернет в месяц (планшет) — 508,8 грн.
«Черкасский следственный изолятор»
- 15 минут разговора — 4,1 грн;
- телефонные разговоры в месяц — 532,14 грн;
- 15 минут интернета — 3,71 грн;
- интернет в месяц (планшет) — 481,58 грн.
В Минюсте прогнозируют, что со следующей недели услуга также заработает в СИЗО Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ровно, Черткова и Чернигова.
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