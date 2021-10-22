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В СИЗО заключенным разрешили платные телефонные разговоры и интернет. Стоимость услуг в различных областях будет отличаться

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Gilles Lambert / Unsplash

В ряде следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний Украины запустили новую услугу для заключенных — платные телефонные разговоры и пользование интернетом.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как отмечается, все разговоры заключенных автоматически записываются, а контент, который разрешено просматривать в интернете, ограничивается.

В Минюсте заявили, что благодаря этому нововведению снизится количество свиданий, что важно в условиях пандемии, в то же время заключенные смогут общаться с родными, поэтому права человека не будут нарушены.

В то же время в министерстве считают, что нововведение поможет бороться с коррупцией на «контрабандных» телефонах, а также пополнить средства спецфонда.

Уже известны расценки на услуги в учреждениях в разных регионах Украины:

«Киевский следственный изолятор»

«Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)»

«Харьковский следственный изолятор»

«Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8)»

«Хмельницкий следственный изолятор»

«Одесский следственный изолятор»

«Черкасский следственный изолятор»

В Минюсте прогнозируют, что со следующей недели услуга также заработает в СИЗО Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ровно, Черткова и Чернигова.