В 2027 году на орбиту Земли выйдет первая частная космическая станция Starlab. Она будет принимать туристов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nanoracks
Американские компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin договорились построить на низкой околоземной орбите первую частную космическую станцию к 2027 году.
Об этом пишут Space и PR Newswire.
Станция Starlab станет туристическим центром и местом проведения различных исследований. Станция получит роботизированную «руку» для работы с грузами и будет иметь жилой модуль на 340 кубических метров, который рассчитан на экипаж из четырех человек.
Starlab будет сформирована из жилого модуля, силового и двигательного агрегатов, лабораторной установки и манипулятора.
Компании рассчитывают, что станция будет обслуживать клиентов, у которых есть спрос на космические услуги, например на исследование материалов, растений и так далее.
Разработкой Starlab будет заниматься Nanoracks. Руководить стратегией и финансами будет Voyager Space, а Lockheed Martin построит жилой модуль и другие аппараты.
- Построить свои космические станции планируют и ряд других компаний, среди которых Blue Origin.
- Китай также строит свой аналог Международной космической станции, который планирует развернуть к 2022 году. 29 апреля на орбиту вывели основной модуль Tianhe будущей станции, а в июне на орбитальную станцию прибыл первый экипаж.