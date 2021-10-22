В Киеве разоблачили сотрудников лаборатории, продававших поддельные COVID-сертификаты. Стоимость документа доходила до 1,8 тыс. гривен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / МВС України
В Киеве разоблачили лабораторию, где продавали COVID-сертификаты без сдачи анализов.
Об этом сообщили в столичном отделе коммуникации полиции.
По данным правоохранителей, организатором был врач лаборатории, который подыскивал клиентов сам или с помощью посредников. Также ему помогали три медсестры, которые вносили ложные данные в базу и печатали готовые документы.
«Ежедневно услугами сообщников могли воспользоваться 3—5 клиентов, заплатив от 725 до 1 800 гривен», — рассказали в полиции.
Во время обысков полицейские изъяли десятки готовых к выдаче сертификатов, деньги, компьютерную технику, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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