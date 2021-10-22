На Канарах дронами хотели эвакуировать собак, которые застряли из-за вулкана. Их спасла таинственная «команда»

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На испанском острове Пальма, где с 19 сентября извергается вулкан Кумбре-Вьеха, спасатели около недели готовились эвакуировать трех собак, которые застряли из-за магмы в одном из дворов. Животных хотели вытащить дронами, но в итоге собак спасла таинственная «команда».

Об этом пишет Daily Posts.

Спасатели нашли собак с помощью дронов компании Aerocamaras. Животные были истощены и в момент их обнаружения возможности эвакуировать не было. Собак решили подкармливать, скидывая им воду и еду, а эвакуацию запланировали на 25 октября.

Во время очередной доставки еды 20 октября, собаки исчезли. Испанская организация по защите животных Leales тогда же получила письмо с видео, в котором члены «команды» сообщили, что спасли собак и с ними все хорошо. На заборе двора, в котором находились животные, «команда» оставила баннер. На видео также видны человеческие следы возле забора.

Как неизвестные спасатели дошли до двора, неизвестно — залитые магмой районы закрыты для прохода. Над ними также запрещено летать вертолетам из-за горячих испарений, которые могут повредить винты, поэтому спасателям приходится работать дронами.

В Leales считают, что «команда», вероятнее всего, для прохода использовала технологию для обнаружения «холодных» и застывших путей через лаву. Защитники животных просят от таинственных спасателей доказательства того, что собаки чувствуют себя хорошо.