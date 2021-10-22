СМИ: Экс-депутат Савченко пыталась использовать поддельный COVID-сертификат. Полиция открыла дело

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Соколовская Инна / УНИАН

Бывший народный депутат и ее сестра в аэропорту «Борисполь» пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, из-за чего полиция открыла уголовное дело.

По данным Интерфакс-Украина и «Украинских новостей», речь о Надежде Савченко и ее сестре Вере. «Бабелю» в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Женщины предъявили сертификаты, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы у них изъяли и направили на экспертизу. В ближайшее время им могут объявить подозрение по статье о подделке документов (ч. 4 ст. 358), по которой им грозит штраф или арест.

Полиция опубликовала фотографии сертификатов, на которых указаны даты рождения сестер Савченко.