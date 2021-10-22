Ученые исключили из программы разведения одного из последних в мире белых носорогов — «по этическим соображениям»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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BioRescue
Научная группа BioRescue исключила одного из двух последних северных белых носорогов в мире из программы разведения. Решение прекратить собирать яйцеклетки 32-летней Наджин приняли после «оценки этического риска» с учетом ее возраста и других факторов.
Об этом говорится в заявлении организации.
Ни Наджин, ни ее дочь Фату не могут выносить носорога к сроку. Кроме пожилого возраста, ультразвуковое сканирование выявило у Наджин несколько небольших доброкачественных опухолей шейки матки и матки, а также кисту на ее левом яичнике. Последний самец этого вида умер в 2018 году, но его сперму собрали и использовали для оплодотворения яйцеклеток.
«Убрать одну особь из природоохранной программы из соображений благополучия животных обычно не является проблемой, о которой стоит долго думать, но когда одна особь составляет 50% популяции, вы обдумываете это решение несколько раз», — сказали главные ветеринары Франк Гериц и Стивен Нгулиа.
У ученых есть надежда, что 32-летняя Наджин сможет «передать свои социальные знания и поведение» будущему потомству.
По процедуре программы по разведению бригада ветеринаров извлекает яйцеклетку самки носорога, потом эти клетки отправляются в итальянскую лабораторию для оплодотворения с использованием спермы двух умерших самцов. Сейчас создали 12 эмбрионов, и ученые надеются имплантировать их суррогатным матерям, которых выбрали из популяции южных белых носорогов.
Северные белые носороги оказались на грани исчезновения из-за браконьерства и потери среды обитания. Наджин родилась в чешском зоопарке, но десять лет спустя ее передали в заповедник Ol Pejeta в Кении, где она жила под вооруженной защитой.
- В экологических системах будущего будут доминировать мелкие насекомоядные животные с низкой продолжительностью жизни, так называемые «универсалы» — грызуны, воробьиные и другие, которые способны адаптироваться даже к самой неблагоприятной для жизни среде. Менее адаптивные виды, так называемые «специалисты», особенно крупные, например, носороги или орлы, — скорее всего, станут жертвами нового глобального вымирания и исчезнут.