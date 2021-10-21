Минздрав создаст комиссию для расследования летальных случаев среди COVID-вакцинированных

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей.

Таким образом специалисты хотят определить, у кого были фиктивные справки о вакцинации, пишет Интерфакс-Украина.

«Это сложная тема (определение процента госпитализированных людей, имеющих фальшивые документы о вакцинации), но я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай, — сообщил Ляшко.

По его словам, эта комиссия будет создана для того, чтобы разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного иммунобиологического препарата.

Также Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас же министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, ослабляющими иммунитет. А вот массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

Опираясь на статистику, Кузин отметил, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.