Путин вновь заявил, что вступление Украины в НАТО «создает угрозу для России», а также придумал новую причину не продлевать транзит газа

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу Российской Федерации. По его словам, уже идет военное освоение Украины Альянсом.

Об этом он сообщил во время заседания Валдайского дискуссионного клуба.

«Вы правы, когда говорите, что формальное членство [Украины] в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации», — сказал Путин.

По его словам, сейчас страны Запада не отказывают Украине в членстве в НАТО, а последний визит главы Пентагона фактически «открыл двери Украине» в НАТО. Путин выразил обеспокоенность, что НАТО поставит свои ракеты в Украине.

«Что касается баз, а я знаю соответствующие конституционные положения Украины, учебные центры никто не запрещает. Под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Не мы же лезем туда со своими ракетами. Нам под нос их суют. Конечно, это проблема», — считает он.

К тому же, Путин придумал новую причину против повышения транзита газа через Украину. По его словам, это может быть не экологично. Он вновь призвал Европу покупать газ через «Северный поток — 2».

«Газопровод «Северный поток — 2» — это современные технологии [...] Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит [...] В 5,6 раза выбросов меньше, чем во время транзита через ГТС Украины. Ну потому что старушка уже. Экологи должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы», — заявил Путин.