Испанский лоукост запускает рейсы из Киева в Париж
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Испанская лоукост-авиакомпания Vueling запускает рейсы из Киева в Париж. Они начнутся с 5 декабря.
Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Авиакомпания будет летать из Киева в Париж дважды в неделю. В декабре они будут в разные дни, а в январе — во вторник и воскресенье.
В Киеве компания будет использовать аэропорт «Борисполь», а в Париже — аэропорт «Орли», который расположен в 14 километрах от столицы Франции. Самые дешевые билеты стоят 30 евро в одну сторону.
- 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве — она позволит европейским компаниям летать на внутренних украинских рейсах и приведет в страну больше лоукостов.