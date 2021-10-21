В Украине объявили даты проведения пробного ВНО в 2022 году
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Chris Liverani / Unsplash
Украинцы смогут зарегистрироваться для участия в пробном ВНО-2022 в течение 5—22 января 2022 года.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), уточнив, что регистрацию можно пройти на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Как отмечается, 19 марта пройдет пробное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе; 26 марта — по истории Украины, по математике (также по математике с задачами уровня стандарта), по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
В день пробного ВНО каждый пользователь может пройти тест по одному предмету.
Результаты пробного ВНО-2022 по украинскому языку и по украинскому языку и литературе будут обнародованы 25 марта, по другим предметам — 1 апреля.
Отдельно в УЦОКО отметили, что пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой, стоимость тестирования будет определена до 20 декабря 2021 года.
- В прошлом году стоимость тестирования несколько выросла и колебалась в регионах от 195 до 255 гривен.
- Ранее Рада приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.