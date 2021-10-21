Чиновников «Муниципальной охраны» Киева разоблачили в хищении 4,6 млн гривен на закупке спецодежды
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
В Киеве чиновников предприятия «Муниципальная охрана» уличили в хищении 4,6 млн гривен из бюджета на закупке спецодежды для сотрудников.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, коррупционную схему организовал бывший директор коммунального предприятия, а подхватил его правопреемник, нынешний исполняющий обязанности директора.
Как выяснилось, в течение 2019—2020 годов чиновники заключили 10 договоров с одним из столичных коммерческих предприятий на поставку спецодежды в целом на 15 млн гривен, втрое завысив стоимость и объемы товаров.
Во время обысков в офисе поставщика спецодежды правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную схему.
Сейчас двум чиновникам-коммунальщикам и директору коммерческого предприятия объявили о подозрении по ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
- С августа этого года правоохранители почти ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводится для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».