Антикорсуд отказал САП в конфискации квартиры нардепа Волынца. Он купил ее за «сомнительные» деньги

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Михаил Волынец - Facebook

Высший антикоррупционный суд решил не конфисковать квартиру народного депутата от «Батьківщини» Михаила Волынца, о чем просили прокуроры САП.

Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции».

Прокуратура просила признать необоснованным активом квартиру нардепа стоимостью более 7,5 млн гривен и взыскать ее в доход государства, однако судьи не удовлетворили иск. Впрочем, это решение еще можно обжаловать в Апелляционный палате ВАКС в течение 30 дней.

Дело в том, что покупку квартиры и двух паркомест он объяснял «сбережениями» и помощью женщины, с которой живет (в декларации он не указывает ее как жену, мол, они не состоят в браке).

Сейчас в ВАКС огласили только короткую часть решения, а полный текст должны обнародовать 1 ноября.

О какой квартире идет речь

21 апреля 2021 года «Радио Свобода» провела расследование, которым установила, что Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен и приобрел взамен трехкомнатную квартиру в элитной новостройке на Печерске за более 7,5 млн грн. В дополнение депутат оформил на себя два паркоместа.

Разницу в 3,5 миллиона гривен Волынец объяснил сбережениями, а также вкладом женщины. Вместе с тем в декларации за 2019 год он отметил доход немного меньше 1 миллиона гривен (пенсия, зарплата народного депутата и деньги от профсоюзов) и $4 000 наличными.

Из-за сомнительности таких объяснений прокуроры САП обратились к ВАКС с иском о признании этой квартиры необоснованным активом.