Синоптики спрогнозировали погоду в выходные: на западе и востоке пройдут дожди с влажным ветром, на юге будет до +17 °С

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В выходные 23—24 октября погода в Украине будет разнообразной: от бабьего лета и +17 °С до + 6 °С и ночных заморозков.

По данным Sinoptik.ua, в субботу в Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также в Херсоне, Николаеве и Одессе будет ясная погода с переменной облачностью, до +11...+13 °С, на юге — до +16...+17 °С.

При этом во всех западных и восточных регионах пройдут дожди с влажным ветром до 12 м/с. Холоднее всего будет в Луцке (+6...+8 °С), а максимальные температурные показатели прогнозируются в Донецке и Луганске (до +16 °С).

В воскресенье погода без осадков с переменной облачностью установится на всей территории Украины, однако станет намного прохладнее — до +6...+9 °С на западе, севере, в центральных областях, до +11...+12 °С на юге и востоке.

Также синоптики предупредили о заморозках: до -1 °С в ночь с 24 на 25 октября будет в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Черкасской областях.

Новая неделя начнется с солнечной прохладной погоды во всех регионах Украины. На западе и в центральной Украине термометры покажут не более +6...+9 °С. В Одесской и Херсонской областях средняя температура составит +9...+11 °С, а холоднее всего будет на востоке — до +5...+8 °С.

Ночью температура снизится до -2... -4 ° С во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. В южных и юго-восточных областях ночью пока будет плюсовая температура, в Киеве — от 0 до -2 °С.

Отдельно синоптики отметили, что 23 октября прогнозируется чрезвычайный уровень пожароопасности в западных и восточных регионах, а также в Киевской, Запорожской, Житомирской и Винницкой областях.