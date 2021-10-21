В Украине создадут Нацкомиссию по качеству интернета и связи. Рада приняла проект закона

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект (№ 6055), который создаст Национальную комиссию для регулирования сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, комиссия будет мониторить качество услуг, оказываемых операторы, что позволит улучшить покрытие скоростного интернета и мобильную связь.

Комиссия будет работать вместо Нацкомиссии регулирования в сфере связи и информатизации, деятельность которой регулировалась законом «О телекоммуникациях». Теперь в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС новый законопроект обновит структуру сферы электронных коммуникаций.

Новый регулятор будет определять населенные пункты без связи и обеспечивать предоставление таких услуг, осуществлять надзор за деятельностью операторов / провайдеров и поставщиков почтовых услуг, проводить внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами, а также следить за качеством услуг.

Минцифры поддерживает законопроект, но отмечает, что он требует доработки в части финансовой независимости (за счет специального фонда) и институциональной независимости. Также в министерстве говорят, что нужно убрать полномочия, которые отсутствуют в директиве Евросоюза.

Документ создаст предпосылки для входа Украины в Единый европейский цифровой рынок.