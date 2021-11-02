Госбюджет на 2022 год прошел первое чтение. Рада рассмотрела все поправки

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада на заседании 2 ноября приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на следующий год. Законопроект № 6000 проголосовали после рассмотрения 541 правки.

Свой голос «за» отдали 273 нардепа.

В дальнейшем Кабмин в 14-дневный срок должен подготовить проект Госбюджета ко второму чтению с учетом проголосованных поправок.

Министр финансов Сергей Марченко назвал документ «бюджетом инвестиций в будущее». По его словам, документ был тщательно доработан, были многочисленные обсуждения сметы страны с привлечением экспертов, профильных ассоциаций, международных партнеров.

Основными приоритетами Госбюджета на 2022 год являются:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

В Госбюджете-2022 расходы по государственному долгу планируются на уровне 574,7 млрд грн. Доходы заложены на уровне 1,2777 трлн грн, а расходы — 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП. Рост экономики предусмотрен на уровне 3,8%, инфляция на уровне 6,2%, а курс доллара США на уровне 28,6 грн за $1.