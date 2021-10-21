СБУ задержала в Винницкой области агента ФСБ
- Автор:
- Олег Панфилович
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Контрразведчики Служба безопасности Украины разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел обучение у террористов на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители обнаружили, что гражданин Украины присоединился к боевикам «ЛНР» и участвовал в вооруженном сопротивлении ВСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Дикий».
По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в преступлениях по статьям Уголовного кодекса ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).
- Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агента российских спецслужб, который планировал теракты в Закарпатской области и убийство местного общественного деятеля.
- В августе Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации части агентурной сети псевдоспецслужбы террористической «ЛНР», которая готовила на подконтрольной Украине территории ряд терактов, в том числе подрыв сотрудника СБУ.
- В июля разоблачили российскую агентурную сеть ФСБ, которая действовала на территории Херсонской области. Для ФСБ сеть собирала информацию о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.
- В июне в Луганской области задержали агента ФСБ, который готовил убийство руководителя научного института Харькова. До этого СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ из бывших украинских военных. Они вербовали чиновников ВСУ и готовили диверсии.