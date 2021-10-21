СБУ задержала в Винницкой области агента ФСБ

Новости

Контрразведчики Служба безопасности Украины разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел обучение у террористов на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители обнаружили, что гражданин Украины присоединился к боевикам «ЛНР» и участвовал в вооруженном сопротивлении ВСУ. Также, он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Дикий».

По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в преступлениях по статьям Уголовного кодекса ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).