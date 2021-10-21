В Одессу прибыло научное судно Belgica, переданное Украине

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В порт Одессы прибыло научно-исследовательское судно Belgica, которое Бельгия торжественно подарила Украине в сентябре.

Как сообщает «Думская», судно пришвартовалось рядом с уже украинским ледоколом James Clark Ross.

Belgica отправилась в Украину из Зебрюгге 1 октября. В дороге украинские ученые провели ряд исследований — на судне находятся гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая лаборатории.