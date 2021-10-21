Спикер ТКГ Арестович: Кравчук находится на «успешной» реабилитации в Германии
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- Ангелина Шеремет
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Маркив Михаил / УНИАН
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 87-летний Леонид Кравчук проходит «успешную», по словам родственников, реабилитацию в Германии после операции на сердце.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович.
«Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года — неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не такой большой, но тем не менее все удачно, я думаю, что он придет в себя», — отметил Арестович.
Что касается участия Кравчука в заседаниях Трехсторонней контактной группы, то этот вопрос будут решать врачи, все зависит от его состояния. Несмотря на отсутствие Кравчука, работа в ТКГ продолжается, ее возглавляет министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
- В конце июня 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. Подробностей нет, однако известно, что у него «очень медленная динамика улучшения» и он на аппарате искусственной вентиляции легких.