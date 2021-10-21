«Укрзалізниця» открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования

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Укрзализныця

«Укрзалізниця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом компания сообщила в четверг, 21 октября.

Пункты экспресс-тестирования открыли на 10 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры с билетами на поезд смогут сделать экспресс-тест за 350 гривен. Анализ будет делать лаборатория CSD — именно она предложила самую низкую цену.

Пункты вакцинации открыли на 5 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Напоминаем, что прививки являются бесплатными.

В дальнейшем УЗ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, что с 21 октября в Украине действует усиленный карантин, он касается пассажирских перевозок между областями автобусами, поездами и самолетами. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, которые подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.