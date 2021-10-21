В Барбадосе избрали первого президента. Страна через месяц выйдет из-под британской короны
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Government information service
Парламент Барбадоса определился с первым для государства президентом — им станет генерал-губернатор, 72-летняя Сандра Мейсон. 30 ноября остров выйдет из-под британского правления и станет республикой.
Об этом говорится на сайте правительства.
Палата представителей и Сенат тайным голосованием выбирали первого президента страны — 27 и 18 депутатов соответственно. Только один бюллетень не вернули после голосования — сенатор Франклин попросил разрешения покинуть заседание из-за несогласия с процессом.
Мейсон для победы нужно было большинство голосов в две трети. Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября. 1 декабря Мейсон уже начнет выполнять свои обязанности в новом статусе. Сейчас она временный президент страны.
Последней страной, которая убрала королеву Елизавету с поста главы государства, был Маврикий в 1992 году Сейчас она остается монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Белиз. В Карибском бассейне королева является главой государства Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Ямайки, Гренады, Сент-Люсии и Сент-Винсент и Гренадины.
- В сентябре 2020 года тогда еще генерал-губернатор (представитель королевы) Барбадоса Сандра Мейсон объявила, что королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой государства Барбадос, поскольку в 2021 году остров официально станет республикой.
- 30 сентября 2021 года парламент единогласно проголосовал за поправки к конституции, которые с 30 ноября провозглашают Барбадос республикой. Поправка к конституции отменяет указ 1966 года королевы Великобритании, который утверждал ее главой Барбадоса.
- Новый закон положит конец Барбадосу как государству британскому с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в 1625 году. При этом Барбадос не планирует менять название. Переговоры о выходе из-под британской юрисдикции велись с 1998 года.