Задержание депутата Полтавского горсовета: СБУ показала видео вымогательства чиновником взятки

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Служба безопасности Украины показало видео, на котором депутат Полтавского горсовета требует от предпринимателя взятку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным издания «Новости Полтавщины», речь идет о депутате Евгении Дикане. Он требовал взятку у предпринимателя Ивана Сасина за оформление вывески его заведения в центре Полтавы. Дикань является главой фракции партии «За майбутнє» в горсовете.

По данным следствия, депутат, сговорившись с еще одним должностным лицом горсовета, пытался организовать коррупционную схему при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали созданием искусственных препятствий в их деятельности.

В начале сентября суд уже арестовал Диканя с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен, после уплаты которого он вышел на свободу.