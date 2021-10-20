Задержание депутата Полтавского горсовета: СБУ показала видео вымогательства чиновником взятки
- Автор:
- Олег Панфилович
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Служба безопасности Украины показало видео, на котором депутат Полтавского горсовета требует от предпринимателя взятку.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ не называет имени подозреваемого, но по данным издания «Новости Полтавщины», речь идет о депутате Евгении Дикане. Он требовал взятку у предпринимателя Ивана Сасина за оформление вывески его заведения в центре Полтавы. Дикань является главой фракции партии «За майбутнє» в горсовете.
По данным следствия, депутат, сговорившись с еще одним должностным лицом горсовета, пытался организовать коррупционную схему при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали созданием искусственных препятствий в их деятельности.
В начале сентября суд уже арестовал Диканя с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен, после уплаты которого он вышел на свободу.
- 2 сентября сотрудники СБУ проводили обыски в кабинетах городского главы Полтавы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николая Шевелева. Офис генпрокурора объяснил, что обыски связаны с вымогательством одним из депутатов взятки.