В Вооруженных силах Украины полностью вакцинировали почти 85% личного состава

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Командування Медичних сил Збройних Сил України

В Вооруженных силах Украины от коронавируса полностью вакцинировали (двумя дозами) почти 85% военнослужащих и работников.

Об этом сообщил полковник медицинской службы ВСУ Виктор Дяченко.

«Прививочная кампания против COVID-19 в подразделениях ВС Украины, в частности в районе проведения ООС [на Донбассе], проходит успешно и на высоком уровне. Первой дозой привились уже более 95% военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, а полный курс вакцинации прошли 84,5%», — сказал Дяченко.

Он добавил, что в войсках есть люди с противопоказаниями и те, кто уже переболел, но в отличии от общей ситуации с вакцинацией в стране, показатели по прививкам в армии очень высоки.

Полковник отметил, что вакцинация дала очень положительные результаты и доказала свою эффективность.

«Количество военнослужащих и работников ВСУ, которые имеют тяжелое течение заболевания, в разы меньше, если сравнить с осенью прошлого и весной этого года. В тяжелой форме болеют невакцинированные лица, это реальные факты. Сейчас у нас двое военнослужащих, которые, кстати, непривитые, находятся в реанимации», — сказал Дяченко.