Талибам в Москве пообещали гуманитарную помощь. Это их первый визит в Россию после захвата власти в Афганистане
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- Костя Андрейковец
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Россия в рамках «Московского формата» приняла в своей столице делегацию движения «Талибан», которое захватило власть в Афганистане. Это первый визит талибов в статусе представителей власти.
Как сообщает РБК, в переговорах по Афганистану участвовали талибы во главе со вторым вице-премьером «Исламского Эмирата Афганистан» Абдулой Саламом Ханафи, российские дипломаты, включая главу МИД Сергея Лаврова, а также представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Делегация США из-за логистических трудностей в Москву не приехала. Лавров заявил, что Москва сожалеет об отсутствии официальных лиц США. Ранее Штаты заявили, что надеются участвовать в будущем раунде переговоров.
Во время встречи стороны обсуждали безопасность в регионе, гуманитарный кризис, формирование правительства в Афганистане и перспективы развития военно-политической ситуации. Вопроса о правах человека в повестке не было.
Представитель талибов призвал участников переговоров оказать поддержку в экономической и дипломатической сферах.
Лавров заверил талибов, что Афганистан получит гуманитарную помощь от РФ. Об этом ранее говорил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, отмечая, что отправка груза не зависит от результатов сегодняшней встречи.
- Официальная Москва признает «Талибан» террористической организацией, но при этом ведет с ним переговоры. В Кремле говорят, что это «вынужденная мера» в условиях кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане.
- В июле в Москве уже проходила встреча с талибами. Тогда Китай и Россия заявили о готовности сотрудничать с талибами, что позволит им расширить влияние в регионе.