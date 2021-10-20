В Харьковской области разоблачили дельцов, которые подделали более 40 тысяч ПЦР-тестов и COVID сертификатов

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Киберполиция Украины

В Харьковской области полицейские разоблачили очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Десять участников «схемы» незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений. За время своей «работы» они успели наштамповать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов.

Ежемесячный заработок злоумышленников достигал четырех миллионов гривен.

Деятельность группы разоблачили киберполиция и представители Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, злоумышленники «наработали» себе на 4 статьи Уголовного кодекса. Семь дельцов, в частности организатора, уже задержали.

Если вы имеете информацию о случаях фальсификации справок, сообщайте на 102 или звоните в киберполицию 0800505170.