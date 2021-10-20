Bihus.Іnfo: На упрощенные «ковидные закупки» потратили из бюджета 35 млрд гривен. Большинство этих средств пошли на несвязанные с пандемией вещи

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Из Государственного бюджета на упрощенные «ковидные закупки» было потрачено 35 млрд гривен. Подавляющее большинство этих средств потратили на несвязанные с пандемией вещи.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Іnfo.

В марте 2020 года правительство приняло постановление, которым вывело из-под тендерного законодательства закупки для борьбы с пандемией. Таким образом государственные и коммунальные органы получили возможность проводить государственные закупки без конкурсов.

Эти правила действуют до сих пор, и за все время было потрачено около 35 миллиардов гривен из-за таких «ковидных закупок». В то время как через них закупали такие товары, как топливо, корм для животных, спортивный инвентарь, новогодние подарки и прочее.

К тому же, журналисты обнаружили и факты существенных переплат. В частности, одни и те же китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30, и по 60 тысяч гривен за единицу.