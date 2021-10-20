Российского блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за «пропаганду наркотиков»

Новости

Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков во время двух его интервью и назначил штраф размером в 100 тысяч рублей (37 164 гривны или $1 407).

Соответствующее решение суд принял в среду, 20 октября, сообщает российская служба BBC.

Во время заседания заслушали результаты психолого-лингвистической экспертизы, которая должна была определить, была ли пропаганда наркотиков в интервью с украинским блогером Ивангаем (Иван Рудской) и российским певцом Моргенштерном (Алишер Валеев). Сам Дудь на суд не явился.

Дело открыли по иску «Лиги безопасного интернета» — эту организацию называют в России приближенной к правительству, она создана для цензуры интернет-материалов. Глава организации Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной) утверждала, что официальные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя.

Отметим, что во всех своих интервью Юрий Дудь перед вопросами, которые касаются запрещенных веществ, отмечает, что «наркотики — это зло».