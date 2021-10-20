Кулеба: Вероятное исключение Украины из «зеленого списка» ЕС — следствие отказа украинцев вакцинироваться

Новости

Вячеслав Ратинский / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из-за позиции людей, которые отказываются вакцинироваться, тысячи других вакцинированных украинцев могут снова потерять возможность беспрепятственно ездить за границу.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Кулеба подтвердил, что Украина действительно может быть исключена из «зеленого списка» ЕС. «Мы все видим, что в последнее время статистика демонстрирует стремительный ежедневный рост заболеваемости. Это прямое следствие низких показателей вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, которая подрывает доверие граждан к вакцинам, хотя для этого нет никаких оснований», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в результате этого страдают те граждане, которые вакцинированы, придерживаются всех правил, но лишаются возможности путешествовать по миру по своим делам.

Кулеба призвал вакцинироваться тех, кто еще не сделал этого, подчеркнув, что это поможет дипломатам сохранять как можно больший список стран, куда граждане Украины могут путешествовать без дополнительных ограничений.

Министр также отметил, что ожидаемое решение Совета ЕС об исключении Украины из «зеленого списка» не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации странам ЕС. Окончательное решение об ограничении того или иного типа поездок страны будут принимать на национальном уровне.

«Опыт наших соседей, которые уже были исключены из «зеленого списка» ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границы», — отметил Кулеба.