Президента Бразилии обвинили в преступлениях против человечности из-за отношения к пандемии. Он отрицает вирус и не вакцинируется
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Getty Images
Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в преступлениях против человечности из-за его отношения к пандемии коронавируса. Соответствующий отчет был составлен в бразильском парламенте.
Об этом пишет BBC.
Расследование деятельности президента и его реакции на пандемию продолжалось шесть месяцев. Его обвиняют в неспособности бороться с пандемией, которая уже унесла жизни 600 тысяч бразильцев.
Комиссия требует, чтобы Болсонару выдвинули десять обвинений. Сначала его планировали обвинить в убийстве и геноциде коренных народов, теперь к этому добавились преступления против человечности, подделка документов и подстрекательство к преступлению.
Сам президент Бразилии считает расследование парламента политически мотивированным. В то же время он выступает против карантинных мер, необходимости носить маски и вакцинации.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару публично умаляет опасности коронавируса, обещает сделать прививку последним в стране и призывает граждан «не ныть» из-за пандемии. Его уже штрафовали за отсутствие маски и нарушение карантина.
- В сентябре Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.