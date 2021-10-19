Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать Саакашвили, который голодает в тюрьме

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European Parliament / Flickr

Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать Михеила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме.

Об этом пишет «Грузия онлайн».

Медики считают, что лучше положить Саакашвили в больницу для постоянного наблюдения за состоянием его здоровья.

«Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать», — отметил один из членов консилиума Зураб Пагава.

По его словам, это не вопрос часов, но госпитализация должно произойти в ближайшее время.