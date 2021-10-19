В Болгарии с 21 октября только вакцинированные смогут посещать рестораны и кинотеатры
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- София Телишевская
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
С 21 октября в Болгарии «зеленый сертификат» о вакцинации от COVID становится обязательным для посещения отелей, ресторанов, кинотеатров, спортивных залов и торговых центров.
Об этом сообщает Reuters.
«Количество новых случаев заражения и смертей растет. Это заставляет нас вводить дополнительные меры. Теперь все мероприятия в помещениях должны проводиться только при наличии «зеленых сертификатов», — заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров.
Болгария пока наименее вакцинированная страна ЕС, и за последние две недели там наблюдался самый высокий уровень смертности среди стран Евросоюза.
Только 25% населения Болгарии сделали хотя бы одну прививку, что гораздо ниже среднего показателя по ЕС (80%).
Во вторник Болгария сообщила о 4 979 новых случаях заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем с конца марта 2021 года.
- В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о сотрудниках как государственных, так и частных организаций. «Зеленый пропуск» дает доступ к рабочему месту, теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний. Если у человека не будет этого пропуска, то его просто не допустят на рабочее место. Такие работники будут считаться отсутствующими без причины. Пять дней таких «пропусков» дает работодателю право уволить работника. Допуск человека в офис без вакцинации наказывается штрафом от €400 до €1 000.