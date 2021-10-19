В США разбился пассажирский самолет

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Giuseppe Milo / Flickr

В американском штате Техас в округе Уоллер потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находился 21 человек.

После падения лайнер загорелся, сообщает FOX News.

Всем пассажирам самолета удалось выбраться с судна, и только один человек получил ранения.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.

Пока неизвестно, что стало причиной аварии.