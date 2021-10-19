Похитители американских миссионеров на Гаити потребовали за их освобождение $17 миллионов

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Похитители 16 американских и одного канадского миссионера на Гаити потребовали за них выкуп в $17 миллионов.

Об этом пишет CNN.

Министр юстиции Гаити Лист Квитель заявил, что миссионеров удерживают в конспиративной квартире за пределами пригорода столицы страны Порт-о-Пренс. ФБР и гаитянская полиция связываются с похитителями. Квитель отметил, что переговоры могут занять несколько недель.

Группа налетчиков похитила представителей религиозной организации Christian Aid Ministries по пути в столичный аэропорт Гаити. Перед этим они посетили детский приют в пригороде Порт-о-Пренс. Во время похищения некоторые миссионеры успели связаться с руководителями своей миссии, чтобы сообщить о произошедшем.

По данным СМИ, к похищению может быть причастна банда 400 Mawozo. В начале года ее уже обвиняли в похищении пяти священников и двух монахинь в стране. По данным Центра анализа и исследований в области прав человека (CARDH) Гаити, рост числа случаев похищения людей в стране связан с указанной бандой. С начала года в стране зафиксировали не менее 628 похищений, в том числе 29 иностранцев. Сообщается, что 400 Mawozo обычно требует выкуп в размере около $20 тысяч.