«ЧЕСНО»: Парламентские партии не отчитались за потраченные 1,5 млрд грн, которые получили из бюджета

Новости

Палинчак Михаил / УНИАН

Парламентские партии не показали, куда и на что потратили 1,5 миллиарда гривен, которые им выделили из госбюджета.

Об этом сообщает движение «ЧЕСНО», которое проанализировало данные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции и в реестре POLITDATA.

Движение отмечает, что большинство партий около 1,5 года не подают отчетности.

«В 2020—2021 годах они получили из карманов налогоплательщиков почти миллиард гривен базового государственного финансирования и еще почти 0,5 миллиарда компенсации расходов на ведение избирательной кампании. Из-за отсутствия отчетов невозможно выяснить, как партии распоряжаются этими средствами», — заявили в «ЧЕСНО».

Формально политсилы не нарушают закон, но игнорируют все принципы прозрачности. При этом финансирование партий с каждым годом увеличивается — в бюджете на 2022 год заложены рекордные 886 млн гривен. Движение акцентирует внимание на том, что Украина — единственная страна в Европе, где партиям разрешили не отчитываться, объясняя это борьбой с последствиями коронавируса.

По всей стране количество партий (всего около 380), которые подают финотчеты, системно уменьшается с начала 2020 года. За первый квартал прошлого года отчеты подала 251 партия, а в этом году за первый квартал только 75.

ЧЕСНО

В «ЧЕСНО» считают, что такое положение дел связано с хорошей работой Национального агентства по предотвращению коррупции, которое после проверок прекращало финансирование трех партий — «Голос», «Слуга народа», «Батьківщина».